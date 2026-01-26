Actualité
police lyon faits divers
Image d’illustration.

Lyon : une opération massive de contrôles menée par la police à la Croix-Rousse

  • par La rédaction

    • La police nationale a mené une vaste opération de contrôles à la Croix-Rousse du 20 au 23 janvier.

    4618 personnes ont été contrôlées par la police nationale du 20 au 23 janvier dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon indique la préfecture du Rhône. 43 individus ont été interpellés au cours de cette opération qui s'inscrivait dans le cadre du plan d'action départemental "de restauration de la sécurité au quotidien" et qui a mobilisé 279 policiers nationaux, mais aussi des agents de la DDPP, des finances, de Keolis et de la RATP.

    Trois personnes ont été interpellées en flagrant délit dans le cadre d'une enquête pour extorsion sous la menace d'armes blanches indiquent les services de l'État. Une équipe de livreurs de stupéfiants a également été arrêtée, ainsi qu'un auteur de racket sur mineur et une personne faisant l'objet d'un mandat de recherche pour des violences.

    Huit étrangers en situation irrégulière ont été "mis à disposition" de la police aux frontières indique encore la préfecture du Rhône. Au total, 158 infractions ont été verbalisées. Des véhicules, de la drogue, des munitions, une montre volée et 5 600 € ont été saisis.

    à lire également
    Centre d'examen permis de conduire saint priest
    Saint-Priest : un candidat agresse son inspecteur en plein examen du permis de conduire

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    police lyon faits divers
    Lyon : une opération massive de contrôles menée par la police à la Croix-Rousse 18:39
    Centre d'examen permis de conduire saint priest
    Saint-Priest : un candidat agresse son inspecteur en plein examen du permis de conduire 18:06
    Rhône : des travaux de sécurisation débutent à Ronno 17:36
    oiseau Rhône
    Les Lyonnais invités à participer au recensement des oiseaux hivernants 16:59
    TEOL : la Métropole de Lyon réaffirme son avis favorable pour la mise en compatibilité du PLU-H 16:22
    d'heure en heure
    Hotel de la Métropole
    Lyon 7e : un nouveau centre des Restos du Cœur soutenu par la Métropole 15:40
    Lyon : le cinéaste américain, Richard Edlund victime d'un malaise 15:00
    Trafic d'êtres humains : plus de 3700 arrestations dans le monde, annonce Interpol 14:18
    Vélos
    "Je roule cool" : une campagne de sensibilisation pour les usagers de la route lancée à Lyon 13:13
    Anne Rubinstein
    La déléguée interministérielle à la Lutte contre la pauvreté sera en visite près de Lyon ce mardi 12:22
    Municipales 2026 : toutes les propositions de campagne des candidats à Lyon 11:35
    Métropolitaines 2026 : Grand Coeur Lyonnais dévoile ses premières têtes de listes 10:58
    Vaulx-en-Velin : une quinquagénaire meurt après une chute du 3e étage 10:22
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut