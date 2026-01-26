Lyon : une opération massive de contrôles menée par la police à la Croix-Rousse

La police nationale a mené une vaste opération de contrôles à la Croix-Rousse du 20 au 23 janvier.

4618 personnes ont été contrôlées par la police nationale du 20 au 23 janvier dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon indique la préfecture du Rhône. 43 individus ont été interpellés au cours de cette opération qui s'inscrivait dans le cadre du plan d'action départemental "de restauration de la sécurité au quotidien" et qui a mobilisé 279 policiers nationaux, mais aussi des agents de la DDPP, des finances, de Keolis et de la RATP.

Trois personnes ont été interpellées en flagrant délit dans le cadre d'une enquête pour extorsion sous la menace d'armes blanches indiquent les services de l'État. Une équipe de livreurs de stupéfiants a également été arrêtée, ainsi qu'un auteur de racket sur mineur et une personne faisant l'objet d'un mandat de recherche pour des violences.

Huit étrangers en situation irrégulière ont été "mis à disposition" de la police aux frontières indique encore la préfecture du Rhône. Au total, 158 infractions ont été verbalisées. Des véhicules, de la drogue, des munitions, une montre volée et 5 600 € ont été saisis.