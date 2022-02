Saint-Priest : plus qu'une semaine pour le projet Sofo dans l'ancien Ikea

Après une seconde jeunesse durant quelques mois, l'ancien Ikea de Saint-Priest attend sa prochaine aventure.

Après son déménagement en septembre 2019 à l'est de Lyon sur la commune de Vénissieux, Ikea avait laissé son ancien bâtiment de Saint-Priest vide. Depuis le 19 mai 2021, c'est un concept de "lieu de vies et cultures" baptisé Sofo qui avait investi les lieux pour une expérimentation éphémère. Dans un espace couvert de 4000 m2 (sur les 18 000m2 du bâtiment complet), le projet se voulait "un lieu de vies urbain, accessible à tous, avec comme signes distinctifs le bien manger, le boire bon, les cultures, le loisir, le spectacle, la modernité" dans une logique d'urbanisme transitoire. Impulsé par la structure TGLR et soutenu par le propriétaire des lieux Nhood, le concept touche à sa fin.

Rendez-vous en septembre

Le 28 février prochain, c'en sera terminé pour le Sofo, qui fermera ses portes, comme convenu au moment de son lancement. Pour clore cette aventure, plusieurs événements musicaux sont prévus la semaine prochaine, aux horaires habituels (du mardi au vendredi de 17h à 23h ainsi que le samedi et dimanche de 11h à 23h).

Après cette fermeture, une partie du bâtiment devrait rouvrir en septembre prochain pour héberger les enseignes Cultura et Intersport, comme indiqué il y a quelques semaines par Le Progrès. Le reste de l'espace serait consacré à des activités de loisirs, mais sans détails précis pour l'instant.

