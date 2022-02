Lyon : Mila, harcelée et agressée sur les quais du Rhône

Dans l'affaire qui porte son nom, Mila était harcelée après des propos virulents envers l'islam. Hier, c'est pour dénoncer le harcèlement de rue vécu à Lyon que la jeune femme a pris la parole sur les réseaux sociaux.

"Là, j'ai été emmerdée pas en tant que Mila mais en tant que femme. Cette fois, j'ai filmé, mais 99 % du temps, on ne le fait pas". Voilà une partie des propos de la Lyonnaise Mila dans une série de vidéos en story de son compte Instagram, dénonçant le harcèlement et les menaces reçues alors qu'elle était en balade.

Plusieurs agressions en quelques minutes

Samedi 19 février, Mila, âgée de 18 ans, se filme sur les bords du Rhône pour dénoncer le harcèlement de rue dont elle vient d'être la cible. Elle rapporte ce qu'une dizaine d'hommes lui auraient lancé : "t'as des belles fesses. On fait te baiser le c**. On va te violer''. Et de constater : "on se fait emmerder tous les 20 mètres !". Des menaces à caractère sexuel auxquelles elle a répondu par les insultes, estimant que ce n'était pas à elle de baisser les yeux et de changer de trottoirs.

Regardez comme ceux-là sont fiers de m’avoir choppé par le bras et insulté de pute et de travesti car j’ai refusé leurs avances qui étaient « On te viole, on te baise le cul, viens là, très sexy, très charmante, baisse ton pantalon. »

Heureusement j’ai rapidement pu me dégager. https://t.co/xdL6JdY8pS pic.twitter.com/VhfBw8vBCK — Mila ✨ (@milafique) February 20, 2022

Un peu plus loin, les vidéos la montre en train d'être prise à partie par deux hommes, qui s'en prennent physiquement à elle pour lui arracher son téléphone. Elle accuse l'un d'eux d'avoir frotter son sexe contre elle. "En tant que meuf, tu n'es jamais tranquille. Tu n'es en sécurité nulle part", lance-t-elle plus tard. Elle estime également "que ce sont toujours les mêmes profils" qui harcèlent les femmes dans la rue, sous-entendu des étrangers. Elle a annoncé ce matin avoir déposé plainte.

Une réaction d'Éric Zemmour

Les vidéos, partagées en partie sur son compte Twitter, ont suscité des réactions, notamment à l'extrême droite.

Ces images sont insupportables. Ce fléau empoisonne la vie des Françaises. À partir du 24 avril, j’en ferai un mauvais souvenir. https://t.co/c2nj1tjYqY — Eric Zemmour (@ZemmourEric) February 19, 2022

D'autres personnes ont aussi dénoncé les mêmes faits sur les quais du Rhône, interpellant notamment le maire de Lyon, Grégory Doucet.

Les quais de la guillotière, un coupe-gorge la nuit, une zone de non droit le jour pour toutes les femmes & les personnes homosexuelles qui auraient l’outrecuidance d’être trop exubérant. Ce secteur criminogène ne semble pas ébranler @Mohamed__Chihi, @FannyDubot ou @Gregorydoucet https://t.co/ZLUzVhYe0g — MEHDI AIFA (@Mehdi_Aifa_AJR) February 19, 2022

Mila est connue pour avoir subi des vagues de haine sur les réseaux sociaux depuis janvier 2020, suite à une vidéo en direct réalisée sur Instagram où l'adolescente s'est livrée à une virulente critique de l'islam après avoir été elle-même insultée pour sa sexualité. Dans cette affaire, le procès de l'un de ses harceleurs a été reporté (lire ici).