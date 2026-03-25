Après plusieurs semaines douces et ensoleillées, le froid et la grisaille devraient être de retour dès ce mercredi soir à Lyon.

Ressortez vos bonnets, l'hiver n'est pas terminé. A compter de ce mercredi 25 mars, le temps devrait se gâter à Lyon et dans la région. De la pluie et une grosse chute des températures sont à prévoir dans les semaines à venir et malheureusement "la période qui s'installe va être durable", indique Guillaume Séchet, météorologue chez Météo-Lyon.net.

"Le froid qui arrive contraste avec les récentes températures mais il n'est pas si exceptionnel", assure Guillaume Séchet. Il poursuit :"Ce sont plutôt les températures élevées qui étaient étonnantes et c'est ce qui va créer le gros contraste." À noter que les températures prévues jusqu'au milieu de la semaine prochaines seront nettement sous les normales de saison. Un gros contraste en effet, puisque le soleil devrait être chassé par les nuages, la pluie, voire peut être même la neige : "Le froid va être accentué par un vent froid et des averses de pluie froide, de neige et de grésille", souligne le météorologue.

Un air polaire maritime sur la France

Mais pourquoi va-t-il faire si froid après plusieurs semaines agréables et ensoleillées ?"Le courant va complètement basculer et un air polaire maritime va souffler sur la France", répond simplement Guillaume Séchet. Le froid sera nettement plus marqué en altitude , ce qui risque de créer des nuages d'averses pouvant provoquer les fameuses "giboulés de mars" : "Il pourra neiger même s'il fait 5, 7°C au sol", précise le météorologue qui indique qu'il "ne faudra pas se fier aux températures maximales annoncées", car elles seront bien plus fraîches en ressenti.

Les températures devraient ainsi osciller entre -1°C et 15°C "au moins jusqu'à la fin de semaine prochaine". Le début du mois d'avril pourrait quant à lui s'avérer plus calme, mais des gelées restent à prévoir.

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