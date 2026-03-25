La Mulatière : une résidence culinaire mexicaine s'installe au Faitout

Du 26 mars au 12 septembre, le Faitout accueille une résidence culinaire menée par la cheffe mexicaine Susana Daza. L'objectif, revisiter des plats traditionnels en misant sur le végétal et le local.

Le Mexique s'invite au tiers-lieu Faitout. Du 26 mars au 12 septembre prochain, la cheffe originaire de Puebla, Susana Daza formée au management hôtelier à Lyon installe une résidence culinaire intitulée "Frida en Beaujolais" comme le rapporte Tribune de Lyon. L'objectif est de réinterpréter les saveurs mexicaines dans une approche végétarienne et locale.

Dans sa cuisine, Suzana Daza s’inspire de ses racines, en mettant à l’honneur des recettes traditionnelles auxquelles elle ajoute une approche contemporaine centrée sur la durabilité et l’accessibilité. Au menu de cette résidence, tortillas de légumes de saison, tostadas végétariennes, pozole revisité aux pleurottes. Sur les desserts aussi, la tradition s'impose avec le flan à la goyave et le tres leches revisité. Pour se coordonner aux valeurs du Faitout, tous les plats sont préparés à partir de produits frais, locaux et de saison.

Pour rappel, le Faitout est un tiers-lieu de lien social créé en 2023 dans une ancienne cantine de cheminots de la SNCF. Son objectif premier, faciliter les rencontres d'où la présence d'une cantine bio ou encore d'un café solidaire. La résidence culinaire menée par Susana Daza s'inscrit donc dans cette optique.



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