Rugby : Lyon trébuche contre Toulon

Devant leur public à Gerland, les Lyonnais se sont lourdement inclinés contre Toulon, au terme d'un match complètement raté.

C'est ce qu'il ne fallait pas faire : perdre contre Toulon, au risque de voir s'éloigner les places qualificatives pour les phases finales du Top 14. Pourtant, samedi 2 avril après-midi, les Lyonnais n'ont que peu exister contre les Sudistes et ont encaissé une défaite qui fait mal (10-43).

32-0 en deuxième mi-temps

Tout n'a pas mal commencé pour les hommes de Pierre Mignoni - futur entraîneur de Toulon - qui marquent le premier essai du match par le demi-d'ouverture Baptiste Couilloud. C'est son neuvième essai de la saison et Lyon mène après cinq minutes (7-3). Mais dès cet instant, les Lyonnais vont faire face aux vagues successives toulonnaises, qui occupent leurs 22 mètres. À la 34e minute, après que chaque buteur a inscrit une pénalité (10-6), les Toulonnais marquent le premier d'une longue liste d'essais grâce à Facundo Isa (10-11). Les deux équipes rentrent au vestiaire sur ce score, qui aurait pu être plus lourd : l'arbitre a annulé un essai toulonnais quelques minutes plus tard, qui aurait dû être accordé.

La deuxième période est à sens unique : quatre essais supplémentaires (43e, 48e, 60e, 76e) dont trois transformés et deux pénalités parachèvent la performance toulonnaise. Les Lyonnais, eux, sont absents et sont dominés dans tous les compartiments du jeu. Le score est sans appel, 10-43.

Le classement se resserre

Ce matin, le Lou occupe toujours la sixième place du championnat de France. Mais avec moins d'avance qu'il y a 24 heures sur ses concurrents. Clermont a un point de retard, et surtout le Racing - qui joue ce soir son derby contre le Stade français - seulement deux. Toulon revient à trois points des Lyonnais.

À l'issue du match, le coach, Pierre Mignoni, s'est montré déçu mais pas abattu dans des propos rapportés par l'Équipe : "je n'ai jamais reconnu mon équipe. Il y avait eu des signes avant-coureurs dans la semaine, je sentais qu'on ne basculait pas. C'est plus qu'un joker grillé, même si rien n'est fini. Maintenant, il faut voir comment on va se relever, comment on va réagir en tant qu'équipe, en tant que groupe". Le Lou, qui vise les phases finales, doit au minimum conserver la sixième place.

Prochaine rencontre : le 23 avril sur la pelouse de Brive.