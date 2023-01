Rugby : les Lyonnais l'emportent face à l'ASM Clermont

Le match était disputé cette après-midi entre les deux équipes, au Matmut Stadium de Lyon. Les Lyonnais du LOU ont remporté la victoire (34-14).

Les joueurs du LOU ont dominé le match de ce samedi et remporté la victoire à domicile, avec un résultat final de 34-14. Malgré quelques minutes où le jeu était très fermé, le LOU a marqué le 1er essai du match. Selon L'Équipe, les Lyonnais "dominateurs devant et s'appuyant sur la bombe Tuisova, reprennent leur marche en avant en championnat. Pour la première d'Urios, Clermont a bien démarré avant de retomber dans ses travers", à coups de "maladresses et pénalités en pagaille".

"Le rugby féminin en train de prendre"

Du côté des équipes féminines, Jean-Matthieu Alcalde, manager du pôle féminin du LOU Rugby, s'exprimait en décembre 2022 sur l'évolution du rugby féminin, rappelant que les Lyonnaises se donnaient corps et âmes pour leur club. "Elles sont totalement amatrices. Elles s’entraînent tous les soirs comme des professionnelles, mais elles ont un travail à côté, a-t-il expliqué au micro de 6 Minutes Chrono. Le rugby féminin est en train de prendre. Il se développe grâce à l’équipe de France, il faudrait qu’il arrive à se développer avec les clubs. On peut le voir avec le football, elles ont un temps d’avance, elles sont professionnelles."

Samedi 21 janvier, lors d'un match disputé au Matmut Stadium, l'équipe féminine lyonnaise a en revanche essuyé un échec cuisant face à Grenoble (0-26).