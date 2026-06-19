Actualité
Candidature des Alpes Françaises aux Jeux Olympiques et Paralympiques d’Hiver 2030. (Photo by LOUAI BARAKAT / HANS LUCAS / Hans Lucas via AFP)

Une réunion à Décines pour choisir les sites qui accueilleront les épreuves des JO 2030

  • par Loane Carpano

    • Vendredi 19 juin, le COJOP se réunira à Décines pour choisir les différents sites qui accueilleront les Jeux Olympiques des Alpes en 2030.

    L'organisation des Jeux Olympiques des Alpes 2030 se précise. Après que Lyon ait été choisie comme ville d'accueil pour les sports de glace, le bureau exécutif du Comité d’organisation des Jeux Olympiques 2030 se réunira vendredi 19 juin, à Décines. Au programme du jour ? Choisir les différents sites qui accueilleront les épreuves olympiques dans un peu moins de quatre ans.

    Lyon pour les sports de glace

    A Lyon, ce choix concernera les sports de glace. Parmi les candidats, figurent la LDLC Arena, qui, grâce à sa configuration "patinoire" pourrait accueillir 11 000 spectateurs et les épreuves de hockey-sur-glace. Face à elle, s'oppose Eurexpo, où son gérant GL Event, souhaiterait installer la patinoire de hockey-sur-glace, mais aussi les épreuves de patinage, à savoir la danse sur glace, le patinage synchronisé et le short-track.

    Mais le patinage est aussi l'objectif de la Halle Tony Garnier, dont la candidature est largement poussée par le maire de Lyon, Grégory Doucet. Problème ? Lors d'une visite, le CIO aurait noté que la taille de la patinoire installée à la Halle serait une gêne pour les tribunes latérales, qui devraient accueillir moins de spectateurs que les tribunes de ‘‘virages’’, révèlent nos confrères du Progrès. En parallèle, le Groupama Stadium, le stade du LOU et le Matmut Stadium se disputent la cérémonie d'ouverture.

    Le COJOP devrait se positionner ce vendredi, avant de présenter son dossier en séance privée au CIO lundi prochain. Les résultats devraient être annoncés le 29 juin, à l’occasion du conseil d’administration du COJOP.

    Lire aussi : Rugby : les demi-finales du Top 14 se joueront à Lyon en 2028

    à lire également
    Groupama Stadium
    Rugby : les demi-finales du Top 14 se joueront à Lyon en 2028

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Une réunion à Décines pour choisir les sites qui accueilleront les épreuves des JO 2030 09:42
    Groupama Stadium
    Rugby : les demi-finales du Top 14 se joueront à Lyon en 2028 08:45
    Canicule enfants parc de la Tête d'Or
    Canicule : musées gratuits, parcs ouverts plus tard… la Ville de Lyon renforce son dispositif 08:13
    Canicule : huit départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange 07:50
    sâone lyon st jean fourviere
    Un vendredi touché encore par la canicule, 36 degrés attendus à Lyon 07:30
    d'heure en heure
    Pauline Diaz, adjointe à la culture de Villeurbanne
    Invites de Villeurbanne : "la culture permet de se rencontrer"souligne Pauline Diaz 07:00
    .
    Desjoyaux fête ses 60 ans et investit 50 millions d'euros 18/06/26
    Des collégiens d'Arthur Rimbaud formés aux premiers secours 18/06/26
    Haute-Savoie : Elcimaï choisi pour la construction d’un réseau de chaleur public 18/06/26
    Schneider Electric : un virage solaire à 1,4 million d’euros en Isère 18/06/26
    Isère : 23,4 millions de nuitées en 2025, une année de stabilisation 18/06/26
    The Australian Pink Floyd Show
    Festival Printemps de Pérouges 2026 : gagnez vos places pour The Australian Pink Floyd Show 18/06/26
    Lyon : les collections du musée des Arts de la marionnette font peau neuve 18/06/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut