Une réunion à Décines pour choisir les sites qui accueilleront les épreuves des JO 2030

Vendredi 19 juin, le COJOP se réunira à Décines pour choisir les différents sites qui accueilleront les Jeux Olympiques des Alpes en 2030.

L'organisation des Jeux Olympiques des Alpes 2030 se précise. Après que Lyon ait été choisie comme ville d'accueil pour les sports de glace, le bureau exécutif du Comité d’organisation des Jeux Olympiques 2030 se réunira vendredi 19 juin, à Décines. Au programme du jour ? Choisir les différents sites qui accueilleront les épreuves olympiques dans un peu moins de quatre ans.

Lyon pour les sports de glace

A Lyon, ce choix concernera les sports de glace. Parmi les candidats, figurent la LDLC Arena, qui, grâce à sa configuration "patinoire" pourrait accueillir 11 000 spectateurs et les épreuves de hockey-sur-glace. Face à elle, s'oppose Eurexpo, où son gérant GL Event, souhaiterait installer la patinoire de hockey-sur-glace, mais aussi les épreuves de patinage, à savoir la danse sur glace, le patinage synchronisé et le short-track.

Mais le patinage est aussi l'objectif de la Halle Tony Garnier, dont la candidature est largement poussée par le maire de Lyon, Grégory Doucet. Problème ? Lors d'une visite, le CIO aurait noté que la taille de la patinoire installée à la Halle serait une gêne pour les tribunes latérales, qui devraient accueillir moins de spectateurs que les tribunes de ‘‘virages’’, révèlent nos confrères du Progrès. En parallèle, le Groupama Stadium, le stade du LOU et le Matmut Stadium se disputent la cérémonie d'ouverture.

Le COJOP devrait se positionner ce vendredi, avant de présenter son dossier en séance privée au CIO lundi prochain. Les résultats devraient être annoncés le 29 juin, à l’occasion du conseil d’administration du COJOP.

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