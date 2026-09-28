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Le club d’Oyonnax a signé uun partenariat d’une saison pour promouvoir le sport-santé. @Oyonnax Rugby

Ain : Oyonnax Rugby s’associe à la Fédération Française de Sport Vitalité pour promouvoir le sport-santé

  • par Corentin Lucas

    • Oyonnax Rugby, club de Pro D2 dans l’Ain, et la Fédération Française de Sport Vitalité lancent un partenariat pour la saison 2026-2027 pour encourager la pratique physique auprès de ses joueurs, familles, salariés, bénévoles et supporters.

    Le club de l’Ain d’Oyonnax Rugby s’associe à la Fédération Française de Sport Vitalité dans le cadre d’un partenariat consacré au sport-santé. Pendant toute la saison 2026-2027, plusieurs actions seront organisées dans le département de l’Ain. L’objectif est de toucher différents publics autour du club, y compris ceux qui ne pratiquent pas nécessairement une activité physique de manière régulière.

    "Prendre soin de chacun grâce au mouvement"

    Les joueurs professionnels et les jeunes du centre de formation bénéficieront de programmes consacrés à la mobilité, la récupération et à la prévention des blessures. Le dispositif s’étendra également aux familles des joueurs et aux salariés d’Oyonnax Rugby. Des séances de sport seront proposées dans l’un des quatre clubs de la fédération présents à Oyonnax, avec des activités adaptées à différents niveaux de pratique. Les supporters et bénévoles seront eux aussi concernés.

    Des randonnées, des journées d’animation, des ateliers de découverte et des stands consacrés à la santé doivent être organisés au stade Charles-Mathon durant la saison. "Notre rôle dépasse largement la performance sportive. Nous voulons que le club soit un acteur positif pour son territoire. Ce partenariat avec la Fédération Française de Sport Vitalité nous permet d'accompagner nos joueurs, nos salariés, nos familles, nos bénévoles et nos supporters autour d'une même ambition : prendre soin de chacun grâce au mouvement", explique Fabien Cibray, manager sportif d’Oyonnax Rugby.

    Le département de l’Ain également acteur

    Le Comité départemental de l’Ain de la Fédération Française de Sport Vitalité assurera le déploiement des différentes actions sur le terrain. Le Département souhaite profiter de la visibilité du club pour sensibiliser le public aux bienfaits de l’activité physique. Du contenu autour de cela sera posté sur les réseaux sociaux. Pour Maryline Colombo, présidente de la Fédération Française de Sport Vitalité, ce partenariat doit favoriser une pratique "accessible, fondée sur la santé, le plaisir et le lien social".

    Lire aussi : Tourisme : l’Ain veut tirer son épingle du jeu en Auvergne-Rhône-Alpes

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