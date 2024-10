Rongeurs, vétusté… Une supérette de Villeurbanne fermée après un contrôle d’hygiène 

L’établissement d’alimentation général Shohana à Villeurbanne a été fermé après un contrôle d’hygiène de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP).

Après un contrôle d’hygiène de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) mardi 29 octobre, l’établissement d’alimentation générale Shohana, à Villeurbanne a été fermé par la préfecture du Rhône. Il est notamment reproché aux propriétaires "la présence de cadavres de nuisibles et d’insectes volants", "la vétusté des locaux de préparation, de stockage et des équipements" ou encore "les mauvaises conditions de stockage et de conservation des denrées."

Face à ces manquements "graves" aux règles d’hygiène, les propriétaires devront mettre en place une série de mesures préventives pour rouvrir leur établissement : "Mettre en place un plan de lutte efficace contre les nuisibles", "nettoyer, dégraisser et désinfecter les sols, les murs, les plafonds, l’escalier, les portes de stockage" ou "respecter les températures de conservation des denrées."