Saint-Priest : un nouveau plan de sauvegarde pour rénover les copropriétés Bellevue

Dans le cadre d'un plan de sauvegarde initié par la Métropole de Lyon, cinq bâtiments de la copropriété Bellevue à Saint-Priest devraient être entièrement réhabilités d'ici 2030.

Construites dans les années 1960, les copropriétés Bellevue à Saint-Priest voient leur état se dégrader depuis quelques années. Ces résidences connaissent des difficultés importantes, notamment, au niveau de leur sécurité et de leur performance énergétique.

Afin d'améliorer le confort des habitants et de réduire leurs charges, un plan de sauvegarde avait été entrepris en 2023. Depuis, cinq bâtiments, soit 198 logements ont pu être réhabilités en première phase du plan.

Réhabilitation, espaces extérieurs...

Pour aller plus loin dans ce projet, un nouveau plan de sauvegarde a été validé par la Métropole de Lyon le 13 octobre dernier. Il comprend la rénovation des cinq bâtiments restants, représentant 160 logements.

Comme lors de la première phase du plan, les travaux porteront sur l’isolation des façades et toitures, la reprise d’une partie des réseaux et la réfection des parties communes. En plus des 160 logements réhabilités, les extérieurs de la résidence devraient être aménagés, tandis que les 358 logements de la copropriété seront raccordés au réseau de chaleur urbain.

Parmi les autres attentes avancées par les habitants : la mise en place d'une délimitation claire, d'une indépendance d’accès et d'un espace vert pour chaque résidence. Mais aussi, l’infiltration des eaux de pluie et la désimperméabilisation des parkings

La réhabilitation des cinq immeubles sera lancée progressivement entre 2026 et 2028. La participation prévisionnelle de la Métropole de Lyon à ce Plan de Sauvegarde 2025-2030 s’élève à 3 millions d’euros

