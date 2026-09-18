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Photo d’illustration. WilliamPham

Villeurbanne : un homme prend rendez-vous sur Leboncoin pour l'achat d'une voiture mais se fait tirer dessus

  • par LR

    • Un homme a été blessé par balle à la cuisse dans la nuit de mercredi à jeudi à Villeurbanne, alors qu’il venait acheter un véhicule après un contact sur Leboncoin. Une enquête pour tentative de meurtre en bande organisée a été ouverte.

    Un rendez-vous pour l’achat d’une voiture s’est terminé par des coups de feu à Villeurbanne. Les faits se sont produits peu avant minuit, dans la nuit du mercredi 16 au jeudi 17 septembre, dans un immeuble situé rue du Canal.

    Selon les informations de LyonMag, l’acheteur avait rendez-vous avec un vendeur contacté sur Leboncoin. Il aurait pénétré dans le bâtiment pour conclure la transaction à une heure surprenante pour acheter une voiture, avant de tomber, à la sortie de l’ascenseur, sur trois hommes encagoulés.

    Une altercation aurait précédé deux détonations. Alerté par le bruit, un résident a découvert la victime au sol dans le hall, blessée à la cuisse gauche. La porte vitrée de l’entrée avait également été brisée. Les policiers ont retrouvé deux étuis de calibre 7,65 et une ogive dans l’ascenseur, ainsi qu’une trace de sang à proximité. Transporté à l’hôpital Édouard-Herriot, le blessé n’était pas en danger de mort.

    Les trois suspects ont pris la fuite. Une enquête a été ouverte pour tenter de déterminer les circonstances précises des faits et retrouver les auteurs.

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