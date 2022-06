En vigilance orages depuis le milieu de la semaine, les départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes repassent au vert à partir de 18 heures, vendredi 24 juin.

Mercredi 22 et jeudi 23 juin, les départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont subi d'intenses intempéries liées à la météo. Grêles, orages, vent et pluies, les départements, dont le Rhône, n'ont pas été épargnés. Preuve en est : Météo France avait placé tous les départements en vigilance orages et appelait les habitants à la plus grande prudence.

Cela pourrait bientôt être la fin de la vigilance dans le Rhône, et les départements de la région lyonnaise en cette fin de semaine. À partir de 18 heures, vendredi 24 juin, tous les départements d'Auvergne-Rhône-Alpes repassent au vert. Un soulagement pour les habitants qui ont parfois subi d'importants dégâts.