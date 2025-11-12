Rhône : une motarde grièvement blessée dans un accident à Légny

Mardi en fin d’après-midi, une moto et deux voitures sont entrées en collision sur la D385 à Légny, dans le Beaujolais. La jeune motarde, âgée de 25 ans, a été héliportée à Lyon dans un état grave.

Il était environ 17 h 40 ce mardi lorsque les secours ont été appelés pour un violent accident de la route sur la commune de Légny. Selon nos confrères du Progrès, une moto et deux voitures se sont percutées dans des circonstances encore indéterminées.

À leur arrivée, les sapeurs-pompiers du Rhône ont pris en charge la conductrice de la moto, âgée de 25 ans, qui présentait de graves blessures aux jambes. Elle a été évacuée en hélicoptère vers l’hôpital Lyon Sud. Son pronostic vital n’est toutefois pas engagé.

Trois autres personnes, âgées de 11 à 52 ans et plus légèrement blessées, ont été transportées vers les hôpitaux voisins. La route départementale a été coupée pendant près de deux heures, le temps de sécuriser les lieux et d’évacuer les véhicules accidentés. La circulation a repris peu avant 19 h 30.