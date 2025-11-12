Actualité
Image d’illustration. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Rhône : une motarde grièvement blessée dans un accident à Légny

  • par La Rédaction

    • Mardi en fin d’après-midi, une moto et deux voitures sont entrées en collision sur la D385 à Légny, dans le Beaujolais. La jeune motarde, âgée de 25 ans, a été héliportée à Lyon dans un état grave.

    Il était environ 17 h 40 ce mardi lorsque les secours ont été appelés pour un violent accident de la route sur la commune de Légny. Selon nos confrères du Progrès, une moto et deux voitures se sont percutées dans des circonstances encore indéterminées.

    À leur arrivée, les sapeurs-pompiers du Rhône ont pris en charge la conductrice de la moto, âgée de 25 ans, qui présentait de graves blessures aux jambes. Elle a été évacuée en hélicoptère vers l’hôpital Lyon Sud. Son pronostic vital n’est toutefois pas engagé.

    Trois autres personnes, âgées de 11 à 52 ans et plus légèrement blessées, ont été transportées vers les hôpitaux voisins. La route départementale a été coupée pendant près de deux heures, le temps de sécuriser les lieux et d’évacuer les véhicules accidentés. La circulation a repris peu avant 19 h 30.

    à lire également
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air globalement bonne ce mercredi

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Rhône : une motarde grièvement blessée dans un accident à Légny 08:28
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air globalement bonne ce mercredi 08:07
    Les Lyonnaises l'emportent facilement face à Wolfsburg 07:47
    Huit départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance vent 07:29
    Lyon soleil
    Du soleil et de la douceur ce mercredi à Lyon, jusqu'à 18 degrés attendus 07:13
    d'heure en heure
    Anaïs Belouassa Cherifi
    "Nous réquisitionnerons les logements vacants", promet Anaïs Belouassa Cherifi (LFI) 07:00
    Le Département lance des travaux de confortement sur la RD36E à Orliénas 11/11/25
    voiture police faits-divers
    Commémorations du 11-Novembre : 34 personnes interpellées à Lyon 11/11/25
    voiture police faits-divers
    Enlevé en pleine rue, un homme retrouvé blessé et dénudé à Oullins 11/11/25
    Marion Sessiecq
    À Lyon, la gauche et les écologistes lancent leur campagne dans les arrondissements 11/11/25
    police judiciaire
    Haute-Savoie : un Kosovar tué à coups de batte de baseball 11/11/25
    faits divers
    Rillieux-la-Pape : un octogénaire renversé par une voiture à Rillieux-la-Pape 11/11/25
    Cinq morts dans un "choc frontal" entre véhicules sur une route de Saône-et-Loire 11/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut