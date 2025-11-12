Actualité
Vue de Lyon. @CM

Pollution à Lyon : la qualité de l'air globalement bonne ce mercredi

  • par La Rédaction

    • La qualité de l'air sera globalement bonne ce mercredi 12 novembre à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise.

    On respire bien à Lyon et dans la métropole de Lyon ce mercredi. La hausse des températures devrait limiter les émissions de particules fines liées au chauffage et un vent de sud qui se renforce nettement assurera une bonne dispersion des polluants tout au long de la journée.

    Ainsi, la qualité de l'air sera bonne à Lyon ce mercredi, avec des concentrations en ozone et en dioxyde de soufre en baisse.

