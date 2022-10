Rhône : une adolescente de 14 ans portée disparue à Brignais

La gendarmerie du Rhône vient de lancer un appel à témoins pour retrouver Tissia Goillot Charcosset, une adolescente de 14 ans disparue le 10 octobre après être montée dans un train à Brignais.

Montée dans un train à la gare de Brignais lundi 10 octobre à 14h45, comme en atteste des bandes de vidéo surveillance, Tissia Goillot Charcosset n’a plus donné signe de vie depuis. L’adolescente de 14 ans qui devait se rendre à la gare d’Écully pour y prendre une correspondance à destination de Saint-Bel n’est jamais arrivée à sa destination finale.

Un appel à témoins a été lancé ce mercredi après-midi par la gendarmerie du Rhône, après deux jours de recherches infructueuses pour la retrouver. Cette jeune fille à la longue chevelure noire et aux yeux marron mesure 1m65 et portait un haut noir, un jean bleu et d’une paire de converses blanche au moment de sa disparition. Au moment de monter dans le train, elle se déplaçait avec une grosse valise grise.

Si vous possédez des informations permettant de la localiser ou si vous l’avez croisez contactez la gendarmerie de Brignais au 𝟎𝟒 𝟕𝟖 𝟎𝟓 𝟏𝟖 𝟒𝟐.