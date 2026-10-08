Actualité
Le Département du Rhône a signé mercredi 7 octobre une charte avec plusieurs partenaires pour améliorer la sécurité des 2 600 enfants confiés à l’Aide sociale à l’enfance (ASE). FABRICE_SCHIFF_DEPARTEMENT_DU_RHONE

Rhône : face à la hausse des incidents, le Département veut sécuriser les enfants confiés à l'ASE

  • par LR

    • Le Département du Rhône a signé mercredi 7 octobre une charte avec plusieurs partenaires pour améliorer la sécurité des 2 600 enfants confiés à l'Aide sociale à l'enfance (ASE).

    Le nombre d'incidents dans les établissements de l'Aide sociale à l'enfance a quasiment doublé en cinq ans dans le Rhône. Selon le Département, 793 incidents ont été recensés en 2025, contre 395 en 2020. Il s'agit notamment d'actes de violence, de comportements à risque ou de dégradations.

    Face à cette augmentation, la collectivité a signé mercredi 7 octobre une charte de prévention avec plusieurs partenaires, dont l'Éducation nationale, l'ARS, la police, la gendarmerie et les associations habilitées. L'objectif est de renforcer la sécurité des établissements, de faciliter la prise en charge du handicap et de garantir la continuité de la scolarisation des jeunes concernés.

    En 2026, le Département consacre 51,49 millions d'euros à la prise en charge des 2 600 enfants confiés à l'ASE.

    à lire également
    Autouroute A43
    A412 : Genève demande l'arrêt immédiat du chantier en Haute-Savoie

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Autouroute A43
    A412 : Genève demande l'arrêt immédiat du chantier en Haute-Savoie 09:13
    Mouvement lycéen en direct : quelques lycées impactés, manifestation prévue à 10h à Bron 09:11
    Rhône : face à la hausse des incidents, le Département veut sécuriser les enfants confiés à l'ASE 08:59
    Mouvement lycéen : les syndicats enseignants appellent à la grève ce jeudi à Lyon 08:38
    Olivier Faure Cédric Van Styvendael
    À Villeurbanne, Olivier Faure réclame l'interdiction des LBD face au mouvement lycéen 08:20
    d'heure en heure
    Crimes contre l'environnement: 233 arrestations en Amérique latine annonce Interpol à Lyon 07:58
    Pluie-inondation : cinq départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune 07:40
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Un jeudi entre averses et éclaircies à Lyon, seulement 15 degrés attendus 07:17
    Emploi : le Pays du Mont-Blanc réunit recruteurs et candidats jeudi 8 octobre à Sallanches 07:16
    "L'IA va générer de nouveaux stress au travail" (Eric Dejean-Servières, président de Préventica) 07:00
    Centre commercial de Lyon Confluence
    Validation du projet de baignade urbaine à Confluence : "Une excellente nouvelle", se félicite Grégory Doucet 07/10/26
    L’ENS en tête des établissements lyonnais dans le classement mondial des meilleures écoles supérieures 07/10/26
    Une voiture encastrée dans un bus TCL après une violente collision près de Lyon 07/10/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut