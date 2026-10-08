Rhône : face à la hausse des incidents, le Département veut sécuriser les enfants confiés à l'ASE

Le Département du Rhône a signé mercredi 7 octobre une charte avec plusieurs partenaires pour améliorer la sécurité des 2 600 enfants confiés à l’Aide sociale à l’enfance (ASE). FABRICE_SCHIFF_DEPARTEMENT_DU_RHONE

Le Département du Rhône a signé mercredi 7 octobre une charte avec plusieurs partenaires pour améliorer la sécurité des 2 600 enfants confiés à l'Aide sociale à l'enfance (ASE).

Le nombre d'incidents dans les établissements de l'Aide sociale à l'enfance a quasiment doublé en cinq ans dans le Rhône. Selon le Département, 793 incidents ont été recensés en 2025, contre 395 en 2020. Il s'agit notamment d'actes de violence, de comportements à risque ou de dégradations.

Face à cette augmentation, la collectivité a signé mercredi 7 octobre une charte de prévention avec plusieurs partenaires, dont l'Éducation nationale, l'ARS, la police, la gendarmerie et les associations habilitées. L'objectif est de renforcer la sécurité des établissements, de faciliter la prise en charge du handicap et de garantir la continuité de la scolarisation des jeunes concernés.

En 2026, le Département consacre 51,49 millions d'euros à la prise en charge des 2 600 enfants confiés à l'ASE.