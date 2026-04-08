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bureau de tabac Lemberthe à Saint-Laurent-de-Mure. Google Maps

Rhône : un bureau de tabac cambriolé à la voiture-bélier pendant le week-end de Pâques

  • par LR

    • Dans la nuit du 5 au 6 avril, le bureau de tabac de l’avenue Jean-Moulin, à Saint-Laurent-de-Mure (Rhône), a été cambriolé. Le fond de caisse a été dérobé.

    Alors que les riverains profitaient de ce week-end prolongé de Pâques, des malfrats en ont profité pour cambrioler le bureau de tabac situé avenue Jean-Moulin, à Saint-Laurent-de-Mure (Rhône), dans la nuit du 5 au 6 avril.

    D’après nos confrères du Progrès, plusieurs individus auraient forcé le commerce à l’aide d’un véhicule entre 4 et 5 heures. Ils auraient ensuite dérobé le fond de caisse, estimé à 1 000 euros, ainsi que des jeux et des paquets de cigarettes.

    Les images du bureau de tabac ainsi que la caméra de la Ville présente sur l’avenue vont être exploitées par la brigade de recherche de Mions, a qui l’enquête a été confiée. Pour l’heure, le personnel du commerce a été mis au chômage technique. Une reprise de l'activité est envisagée dans plusieurs semaines.

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