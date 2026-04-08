Lyon : une grande soirée de recrutement organisée au Centre Léon Bérard

Le 23 avril prochain, le Centre Léon Bérard de Lyon organisera pour la troisième année consécutive sa soirée recrutement CLB Jobs.

Situé dans le 8e arrondissement, le Centre Léon Bérard de Lyon recrute ! Pour la troisième année consécutive, le centre spécialisé dans la recherche contre le cancer organisera sa soirée CLB Jobs le jeudi 23 avril, de 16 h 30 à 20 heures.

L’occasion pour les participants de venir échanger avec les professionnels, de visiter plusieurs services et blocs opératoires, tels que ceux de chirurgie, de pédiatrie ou encore de médecine aux côtés des soignants. Des entretiens avec les ressources humaines seront également possibles. Pensez à prendre votre CV !

Si l’inscription à l’événement est gratuite (et obligatoire), ce dernier s’adresse plus particulièrement aux professionnels de santé déjà diplômés, aux professionnels déjà en poste qui voudraient découvrir le Centre Léon Bérard et à tous les étudiants dans les métiers du soin et du secrétariat.

Plus d'informations sur le site du Centre Léon Bérard.