Rhône Tourisme dévoile sa programmation estivale 2025

Le 8 avril, le département du Rhône a annoncé sa programmation touristique estivale. Voici les grands événements auxquels s'attendre dans le Rhône de mai à septembre 2025.

A l'approche des beaux jours, Rhône Tourisme a dévoilé son agenda estival 2025. Les activités proposées s'étendent sur la période de mai à septembre prochain sur les communes du départements du Rhône. Parmi les territoires concernés : les Monts du lyonnais, Viennes Condrieu, ou encore le Beaujolais. "Nous proposons quelque chose qui ressemble de plus en plus à ce que tout à chacun recherche", explique Martine Publié, vice-présidente du département du Rhône déléguée à la Culture et au Tourisme. Elle poursuit : "Les visiteurs recherchent du vrai, des vrais produits, des vraies personnes et des vrais paysages."

Afin de leur offrir du "vrai", les territoires du Rhône renouvellent leur offres de l'été. Malgré leurs programmations diversifiées, il conservent un médiateur commun "Les gnolus". Une application digitale qui propose des parcours touristiques autour du département, guidés par des petits personnages nommés "gnolus". Nouveauté cette année, des badges collectors seront disponibles sur certains circuits à l'occasion des dix ans du département du Rhône. "On utilise cette application pour faire sortir les gens, pour faire découvrir le patrimoine et la gastronomie du territoire aux familles", affirme Martine Publié. A ce jour les gnolus comptent près de 50 000 joueurs.

Sport et festivités dans les Monts du lyonnais

Pour cette programmation estivale 2025, les Monts du lyonnais semblent mettre le sport et la culture à l'honneur. Parmi les activités proposées, deux sont festives. Pour la première fois, l'aqueduc festival se tiendra à Chaponost du 6 au 7 juin prochain. Un événement musical, patrimonial et gastronomique. Sont attendus pour l'occasion, plusieurs artistes dont Julien Granel ou encore le groupe Caravane Palace, mais aussi des chefs de renoms mettant en avant le bien-manger. Toujours côté spectacle, le show "son et lumière", mêlant théâtre, son et lumière du 10 au 14 août sur le site médiéval de Rochefort.

Côté sport, des balades en vélo électriques seront proposées depuis Aveize à travers les Monts du lyonnais durant tout l'été. Au programme, une visite commentée avec des arrêts dans plusieurs sites, tels que la ferme de la Pâquerette, ou encore au Château de Saconay. Sous le même format, des balades handivalides ouvertes aux handi-vélos, seront également proposées.

Jazz et gastronomie à Vienne Condrieu

Connu pour son fameux "Jazz à Vienne", tenu en juin, Vienne Condrieu a également prévu un programme rythmé pour cet été. Les trois week-end précédents l'événement (30 mai-1er juin; 6,7,8 juin et 13-15 juin) , le "Caravan Jazz" parcourra les communes alentours, leur offrant des concerts, des animations et des dégustations. Des brunchs seront proposés chaque dimanche concerné.

Puisque le "département du Rhône est un département de gastronomie", comme le précise Martine Publié, un nouvel événement "food" se tiendra en mai. Nommé la "Via gusta", ce dernier transformera le parcours cyclable de la ViaRhôna en un restaurant itinérant de 9km. La parcours sera marqué de cinq étapes, de l'entrée au dessert, dispersées entre Vienne et Condrieu : "Les participants devront parcourir chaque étapes avant de pouvoir déguster le plat suivant", explique Olivier Sanejouand, directeur de l'office du tourisme de Vienne-Condrieu.

Dégustations en Beaujolais

Situé entre collines et vignes, le territoire du Beaujolais proposera plusieurs activités estivales, dont des dégustations. Entre-autres, les "apéros insolites" proposés dans 21 lieux, souvent inaccessibles au public. Mais aussi des rencontres avec des producteurs locaux, accompagnées de dégustations de produits du terroir.

Pour une dégustation "sportive", le festival Gônes à pédales reviendra du 7 au 8 juin dans le Beaujolais. Une promenade de 30 km à travers les vignes, agrémentée de dégustation de vin dans plusieurs domaines viticoles.

La programmation complète est disponible sur le site internet de Rhône Tourisme.

Lire aussi :