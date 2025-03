Mercredi 26 mars, le service de médiation scientifique Lyon Nature a dévoilé sa programmation printanière. A travers ce programme, la Ville de Lyon souhaite sensibiliser les publics sur la préservation de la biodiversité.

En ce début de printemps et à l'approche des beaux jours, la Ville de Lyon a dévoilé la programmation avril-juillet de Lyon nature : "Lyon Nature est un service de médiation scientifique ayant pour objectif de sensibiliser à la préservation de la biodiversité dans tous les lieux naturels lyonnais", introduit la responsable du service Isabelle Forestier. Chaque année, le programme propose aux visiteurs, aux Lyonnais et aux scolaires de prendre part à de multiples activités et visites autour du patrimoine naturel de la ville.

L'occasion de découvrir des lieux méconnus, ou de redécouvrir sous un nouvel angle des sites bien connus, tels que le parc de la Tête d'Or. Au programme : des visites, des présentations de métiers, des ateliers participatifs ou encore des conférences. "Des actions sont réalisées de partout afin de valoriser notre patrimoine et de le faire découvrir", précise Isabelle Forestier.

Une cinquantaine de thématiques

Pour cette session printanière, une cinquantaine de thématiques adaptées à tous les âges seront abordées. Les participants sont invités à partir à la chasse aux insectes munis d'un filet, à aménager l'enclos d'un animal, ou à partir à la rencontre de la plaine africaine du parc zoologique de Lyon. Des lieux protégés seront également accessibles en visite guidée. Parmi eux le jardin Rosa Mir, l'espace naturel de la Cressonnière de Vaise, ou encore le corridor écologique de la Voie Verte. Mais aussi le parc de la Tête d'Or : "Les visites du parc permettront de le découvrir d'une autre manière", explique la responsable du service. Elle poursuit : "En se demandant notamment quels sont les métiers et missions autour du parc, ou, quel est l'avenir des espèces présentes."

Nouveauté 2025, l'offre s'étend aux plus petits en proposant des activités aux enfants dès quatre ans. Ces derniers pourront alors prendre part à des ateliers créatifs et à des visites au sein du parc zoologique de Lyon et du jardin Rosa Mir : "L'objectif est de sensibiliser au plus tôt nos petits lyonnais", souligne Isabelle Forestier. Nouveau cette année également, des visites du jardin botanique et du parc zoologique de Lyon se feront en présence de jardiniers.

A la découverte du jardin Rosa Mir

A travers cette programmation, Lyon Nature propose aux intéressés de venir découvrir l'histoire de plusieurs sites protégés. Parmi ces lieux, le jardin Rosa Mir du 4e arrondissement. Caché derrière la grande rue de Croix-Rousse, ce jardin de 400m2 est l'oeuvre d'un réfugié de la guerre d'Espagne nommé Jules Senis. Construit de pierres et de coquillages, le lieu est au fil des ans devenu un incontournable de la Croix-Rousse. Désormais classé monument historique et patrimoine remarquable, le jardin est accessible au public le samedi et lors des visites Lyon Nature uniquement.

Le jardin tient son nom de Rosa Mir, mère de Jules Senis.

Si les activités et visite sont proposées au prix fixe de six euros, des événements gratuits sont à prévoir.

