Lyon : la nouvelle programmation musicale de la chapelle de la Trinité dévoilée

La nouvelle programmation musicale de la chapelle de la Trinité à Lyon a été dévoilée vendredi 4 septembre.

Vendredi 4 septembre, l'association Lyon Trinité Musique a présenté la nouvelle programmation musicale de la chapelle de la Trinité pour la saison culturelle 2024/2025. Née de l'union du Concert de l'Hostel Dieu - lauréat parmi six candidats de l'appel à manifestation d'intérêt lancé par la Métropole de Lyon pour la mise à disposition de la chapelle - et de Superspectives, l'association lance un nouveau projet artistique et culturel autour de la musique baroque baptisé La Trinité.

"Nous voulons dépasser les obstacles symboliques, géographiques et économiques à la découverte de la musique baroque"

Avec le renouvellement de mise à disposition de cet emblème baroque de Lyon, La Métropole et la Ville attendaient des projets avec une forte ambition "d'ouverture" du répertoire baroque "à tous les habitants", à travers des projets qui favorisent "le dialogue et l'hybridation avec d'autres disciplines artistiques", détaillaient les collectivités dans l'appel à manifestation d'intérêt. Le Concert de l'Hostel Dieu a ainsi été retenu en raison de "la pertinence de son projet et de sa volonté d'ouverture", a expliqué Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon.

Un choix qui avait suscité la colère de l'association Les Grands Concerts, ancien bénéficiaire du lieu, estimant par voie de communiqué avoir rempli "tous les critères contenus dans l'AMI et apportant de solides garanties, notamment financières". Vice-président en charge de la culture, Cédric Van Styvendael a indiqué à Lyon Capitale : "On considère que les esthétiques baroques doivent être ouvertes à tout le monde, c'était insuffisamment le cas dans ce projet." Les Grands Concerts avaient par ailleurs déploré une "décision arbitraire", se réservant "d'utiliser toutes les voies de droit à leur disposition pour obtenir sa sanction et la réparation du préjudice majeur qu'ils subissent".

"Décloisonner les esthétiques"

Une attaque que Cédric Van Styvendael déplore, indiquant que l'association "n'a pas compris" l'appel à manifestation d'intérêt, et notamment les critères politiques de l'exécutif visant à ouvrir la musique baroque au plus grand nombre, mais également à porter un projet d'éducation artistique et culturelle. "Le candidat qui a le plus fait sentir qu'il n'était pas content de ne pas être retenu n'a pas fini dans le top 4", lance-t-il.

Reste que Lyon Trinité Musique exploitera la chapelle pendant cinq ans avec pour ambition de "décloisonner les esthétiques" et de "proposer des moments de convivialité et de découverte", le tout en assumant une "protestation contre la tendance à considérer les genres musicaux comme des catégories fermées". Ce sera notamment le cas lors du festival "Synth chapelle", dédié aux liens entre musique baroque et culture électronique, où un atelier de découverte des synthétiseurs analogique Moog sera proposé par l'artiste Colleen.

Plusieurs tarifs seront proposés, notamment un réduit à 12 ou 15 € pour les jeunes, les étudiants ou les demandeurs d'emploi. "Nous voulons dépasser les obstacles symboliques, géographiques et économiques à la découverte de la musique baroque" a indiqué Camille Chabanon à la direction générale du projet.

Le programme complet et la billetterie sont à retrouver sur le site de La Trinité.