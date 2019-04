Attention, prudence. Météo France lance une vigilance orange aux vents violents dans le Rhône, l’Isère, la Loire et la Haute-Loire de 20h ce mercredi soir à jeudi 16h. En soirée, le vent pourrait atteindre des valeurs de 110 km/h en plaine.

Quatre départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont en vigilance orange aux vents violents dans le Rhône, l’Isère, la Loire et la Haute-Loire de ce mercredi soir 20h à jeudi 16h. Ce mercredi, le vent du sud étant très soutenu, Météo France a déjà relevé 70/80 km/h en plaine et plus de 100 km/h sur les hauteurs.

"En soirée le vent de sud va se renforcer pour atteindre des valeurs de 90/100 km/h en plaine avec des pointes à 110 km/h. Sur les hauteurs, on pourra atteindre 110 à 130 km/h. Ce vent cessera à partir de la mi-journée de demain jeudi, avec l'arrivée des pluies", précise Météo France.