La mairie de Thonon-les-Bains en Haute-Savoie.

Thonon-les-Bains : l’Agglo rétablit des trajets supplémentaires vers Lausanne

  • par La Rédaction

    • Face aux critiques des usagers, Thonon Agglomération revoit sa copie sur les horaires des liaisons transfrontalières avec Lausanne. Une nouvelle grille, plus dense aux heures de pointe, sera mise en place, au prix d’un effort financier accru.

    Après avoir annoncé une réduction du service, l’Agglo adopte finalement une “grille V2” pour la liaison entre Thonon-les-Bains et Lausanne : quatre allers entre 5h30 et 8h30, quatre retours de 16h30 à 20h, ainsi qu’un aller-retour en milieu de journée pour répondre aux besoins des commerçants, travailleurs frontaliers et clients suisses. Trois dessertes sont ainsi rétablies.

    Cette adaptation vise à limiter les perturbations pour les familles et à maintenir la fréquentation de la ligne N2. Mais elle alourdit la facture : la participation de l’Agglo pourrait atteindre 3,8 millions de francs suisses (environ 4,1 millions d’euros).

    La Région Auvergne-Rhône-Alpes pourrait contribuer, mais l’agglomération prévient : cette mesure transitoire précède une refonte du financement prévue en 2027.

