Actualité
Illustration d’une salle de cinéma @WilliamPham

Drôme : 10 ans de soutien au cinéma d’animation, six films primés à découvrir

  • par La Rédaction

    • Depuis 2016, un fonds porté par le Département de la Drôme, Valence Romans Agglo et le CNC a accompagné 139 projets d’animation. Pour ses dix ans, six courts métrages primés seront projetés cet automne dans plusieurs communes du département.

    La Drôme célèbre dix ans de soutien à la création de films d’animation. Créé en 2016 par le Département, Valence Romans Agglo et le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), le Fonds de soutien aux œuvres d’animation dispose d’une enveloppe de 450 000 euros par an. Il a permis d’accompagner 139 projets depuis sa création.

    Pour marquer cet anniversaire, six courts métrages soutenus par le fonds et récompensés dans différents festivals seront proposés à l’occasion de la Fête du cinéma d’animation. Parmi eux figurent Entre deux sœurs, d’Anne-Sophie Gousset et Clément Céard, Le Prince Serpent, d’Anna Khmelevskaya et Fabrice Luang-Vija, ou encore Aaaah !, d’Osman Cerfon.

    La sélection sera projetée dans plusieurs communes drômoises entre le 19 septembre et le 28 octobre, notamment à Dieulefit, Portes-lès-Valence, Loriol, Saint-Paul-Trois-Châteaux et Saint-Vallier. À Valence, LUX scène nationale donnera le coup d’envoi de cette programmation le dimanche 11 octobre à 18 heures, avec une soirée consacrée aux six courts métrages.

    à lire également
    pompier camion faits-divers
    Givors : un blessé après une collision entre un poids lourd et une voiture sur l’A47

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Rentrée culturelle : Théâtre de Vienne, la saison des adieux 09:59
    Drôme : 10 ans de soutien au cinéma d’animation, six films primés à découvrir 09:35
    pompier camion faits-divers
    Givors : un blessé après une collision entre un poids lourd et une voiture sur l’A47 08:50
    voiture police faits-divers
    Lyon : le lycée Colbert visé par le projet d’attaque d’un adolescent de 15 ans 08:28
    soleil terrasse Lyon météo
    Jusqu’à 29 °C à Lyon : l’été joue les prolongations cette semaine 07:53
    d'heure en heure
    Le Lyonnais Paul Seixas décroche le bronze sur le chrono des mondiaux de cyclisme 07:31
    Lyon soleil
    Un lundi chaud et ensoleillé à Lyon, jusqu'à 26 degrés attendus 07:14
    "La cybersécurité n'est pas seulement pas un sujet informatique, c'est un sujet de direction générale" (Xavier Michaud) 07:00
    Le récap’ des temps forts de la semaine 20/09/26
    À Décines-Charpieu, quatre jours de fête pour les 30 ans du Toboggan 20/09/26
    Des Chartreux à Favre-Chazière : L’arrivée de 130 jeunes fait réagir les habitants 20/09/26
    La circulation du métro D perturbée depuis 10 heures ce matin 20/09/26
    Pour les 150 ans du Vinatier, un cycle de conférences sur la santé mentale 20/09/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut