Drôme : 10 ans de soutien au cinéma d’animation, six films primés à découvrir

Depuis 2016, un fonds porté par le Département de la Drôme, Valence Romans Agglo et le CNC a accompagné 139 projets d’animation. Pour ses dix ans, six courts métrages primés seront projetés cet automne dans plusieurs communes du département.

La Drôme célèbre dix ans de soutien à la création de films d’animation. Créé en 2016 par le Département, Valence Romans Agglo et le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), le Fonds de soutien aux œuvres d’animation dispose d’une enveloppe de 450 000 euros par an. Il a permis d’accompagner 139 projets depuis sa création.

Pour marquer cet anniversaire, six courts métrages soutenus par le fonds et récompensés dans différents festivals seront proposés à l’occasion de la Fête du cinéma d’animation. Parmi eux figurent Entre deux sœurs, d’Anne-Sophie Gousset et Clément Céard, Le Prince Serpent, d’Anna Khmelevskaya et Fabrice Luang-Vija, ou encore Aaaah !, d’Osman Cerfon.

La sélection sera projetée dans plusieurs communes drômoises entre le 19 septembre et le 28 octobre, notamment à Dieulefit, Portes-lès-Valence, Loriol, Saint-Paul-Trois-Châteaux et Saint-Vallier. À Valence, LUX scène nationale donnera le coup d’envoi de cette programmation le dimanche 11 octobre à 18 heures, avec une soirée consacrée aux six courts métrages.