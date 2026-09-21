Un lundi chaud et ensoleillé à Lyon, jusqu'à 26 degrés attendus

C'est une nouvelle très belle journée qui attend Lyon et son agglomération ce lundi 21 septembre 2026, avec des températures qui grimperont jusqu'à 26 degrés.

Pour débuter cette nouvelle semaine du mois de septembre, le temps s'annonce toujours aussi exceptionnel pour la période. Malgré un ciel plus ou moins voilé, le soleil brillera du matin au soir à Lyon et dans toute la région lyonnaise ce lundi 21 septembre 2026.

Côtés températures, il fait 15 degrés ce lundi matin et le mercure atteindra les 26 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement au dessus des normales de saison.