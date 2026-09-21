Le lycée Colbert, dans le 8e arrondissement de Lyon, aurait été ciblé par un adolescent de 15 ans mis en examen pour "entreprise individuelle terroriste". Il aurait préparé une attaque sans avoir encore fixé de date.

Le lycée Colbert était bien l’établissement ciblé par l’adolescent de 15 ans interpellé en mai et mis en examen vendredi pour "entreprise individuelle terroriste", selon les informations de nos confrères de France 3.

Le jeune homme, présenté comme proche de l’ultradroite, n’avait pourtant jamais été scolarisé dans cet établissement du 8e arrondissement. D’après des éléments rapportés par France 3, certains de ses amis y étudiaient et il aurait repéré une faille dans le dispositif de sécurité : à 13 heures, les élèves pouvaient entrer sans badge. Lors d’une perquisition à son domicile après son interpellation, les enquêteurs avaient découvert plusieurs éléments pouvant servir à préparer une attaque : deux couteaux, une tenue de couleur kaki ainsi qu’une grande chaîne destinée à bloquer les portes de l’établissement et empêcher les personnes de sortir.

Après son interpellation en mai, l’adolescent avait été hospitalisé plusieurs mois dans une unité psychiatrique. À l’issue de sa garde à vue à Paris, le Parquet national antiterroriste avait requis son placement en détention provisoire. Il a finalement été placé sous contrôle judiciaire et dans un centre éducatif fermé, avec une obligation de suivi psychologique ou psychiatrique.