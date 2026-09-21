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©Tim Douet

Jusqu’à 29 °C à Lyon : l’été joue les prolongations cette semaine

  • par V.G.

    • Malgré l’arrivée officielle de l’automne mercredi 23 septembre, les températures devraient rester largement au-dessus des normales à Lyon cette semaine. Le soleil dominera et la pluie ne semble toujours pas au programme.

    L’automne va officiellement débuter cette semaine, mais le thermomètre lyonnais devrait encore largement se croire en été. Du lundi 21 au dimanche 27 septembre, les prévisions annoncent une météo sèche, très ensoleillée et particulièrement douce pour la saison. Ce lundi, les températures iront de 15 °C le matin à 27 °C dans l’après-midi. Le ciel pourra être légèrement voilé, sans précipitation.

    Mardi, le mercure devrait légèrement baisser avec 12 °C au plus frais et jusqu’à 26 °C l’après-midi. Le soleil restera largement présent. Mercredi, jour de l’équinoxe d’automne, la chaleur remontera avec une maximale annoncée à 28 °C. Le ciel devrait rester dégagé ou peu nuageux, sous l’influence persistante des conditions anticycloniques. La situation évoluera peu jeudi et vendredi. Les maximales resteront autour de 27 °C, avec un ciel parfois plus voilé mais toujours lumineux.

    Un weekend estival

    Le week-end s’annonce encore plus estival. Samedi, les températures pourraient atteindre 29 °C, après une matinée à 16 °C. Dimanche, même scénario avec 17 °C au réveil et jusqu’à 29 °C l’après-midi. Cette chaleur tardive s’inscrit dans une situation plus large. Météo-France souligne le maintien d’un puissant anticyclone en début de semaine, favorisant un temps sec et des températures très élevées dans le sud de la France. L’organisme alerte également sur la poursuite de l’assèchement des sols après un été déjà marqué par une forte sécheresse.

    Pour l’heure, aucun véritable changement de temps ne se dessine avant le début de la semaine suivante.

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