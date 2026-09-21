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Paul Seixas en bronze aux championnats du monde de cyclisme 2026. (Photo by Andrej Ivanov / AFP)

Le Lyonnais Paul Seixas décroche le bronze sur le chrono des mondiaux de cyclisme

  • par LR

    • L'homme obus a encore frappé : Remco Evenepoel est devenu champion du monde du contre-la-montre pour la quatrième année consécutive, un exploit historique, dimanche à Montréal, en devançant largement l'Italien Filippo Ganna et le Français Paul Seixas, qui décroche une superbe médaille de bronze.

    A 26 ans, le Belge rejoint au palmarès le Suisse Fabian Cancellara et l'Allemand Tony Martin, qui avaient également été sacrés à quatre reprises, mais pas à la suite. "C'était l'objectif évidemment, une énorme source de motivation. Je suis super heureux. Ça a été une expérience magnifique, une très bonne manière de commencer ces championnats", a dit le Flamand.

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    Seixas, champion du monde juniors du chrono en 2024, décroche, lui, sa première médaille mondiale chez les grands, à seulement 19 ans. Une nouvelle performance étonnante pour le jeune Français qui est de bon augure avant la course en ligne dimanche prochain. Parti doucement, le prodige de Decathlon CMA CGM a progressivement accéléré pour décrocher le meilleur temps provisoire. Restait alors à attendre le passage des 15 derniers coureurs.

    Le Suédois Jakob Söderqvist, qui comptait encore cinq secondes d'avance sur Seixas au troisième temps intermédiaire, a chuté dans un virage à gauche. Et au final seul Ganna et Evenepoel ont réussi à faire mieux que lui.

    "J'avais des très bonnes sensations, je suis content, j'ai bien géré mon chrono, a commenté Seixas. Aujourd'hui c'est le podium et je suis super content d'être ici. Surtout aux côtés de Remco Evenepoel et Filippo Ganna qui sont tous les deux multiples champions du monde dans cette discipline. Donc je suis très fier d'être ici."

    Objectif doublé pour Evenepoel

    Avec cette nouvelle victoire, le Belge, qui s'est imposé avec 57 secondes d'avance sur Ganna et 1:13 sur Seixas, pose la première pierre d'un possible doublé alors qu'il peut devenir le premier coureur de l'histoire à remporter le chrono et la course en ligne d'une même édition des Mondiaux. Un exploit qu'il avait réalisé aux JO de Paris-2024.

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    Le coureur de Red Bull Bora comptera parmi les grands favoris de l'épreuve-reine aux côtés de Seixas, Isaac Del Toro, bon sixième du chrono, Wout Van Aert ou Mathieu van der Poel. "J'ai maintenant pas mal de temps pour récupérer. A partir de mardi, concentration totale sur dimanche. Clairement les sensations sont bonnes, mieux que le week-end dernier, j'aborde la suite avec impatience", a-t-il souligné.

    En attendant, le Brabançon a confirmé sa mainmise sur une discipline dans laquelle il s'affirme de plus en plus comme le meilleur spécialiste de tous les temps. Il a désormais remporté 12 des 13 derniers chronos auxquels il a participé. Le seul qui lui a échappé est celui très atypique, en côte, de Peyragudes sur le Tour de France l'an dernier où il allait en plus abandonner le lendemain, à bout de forces.

    "Sensations merveilleuses"

    Pour le reste, Evenepoel écoeure, sortie après sortie, l'ensemble de la concurrence, y compris Ganna, champion du monde en 2020 et 2021, qui n'arrive plus à rivaliser, même sur un parcours sans relief comme celui de Montréal. "C'était un parcours très exigeant, avec un début et une fin techniques et une portion centrale vraiment puissante, a expliqué Evenepoel. Après six kilomètres, nous avons eu un pointage personnel. Je savais déjà que j'étais devant les autres. J'ai pensé que j'avais un peu trop donné, mais j'ai réussi à continuer à pousser. Je dois dire que j'ai eu des sensations merveilleuses toute la journée."

    Outre sa puissance naturelle, Evenepoel tire un énorme avantage de son profil aérodynamique parfait. Le fruit d'une morphologie adaptée, d'un travail acharné en salle de gym comme en soufflerie et de son passé de footballeur de haut niveau – il était capitaine de l'équipe de Belgique chez les juniors – qui l'a poussé à faire du gainage et renforcer les muscles profonds à un jeune âge.

    Petit et plutôt trapu (1,71 m, autour de 62 kg), il ne présente pas le même gabarit de déménageur que les Ganna ou Stefan Küng. Mais, bien calé sur son vélo, tête rentrée dans les épaules, Evenepoel, alias "aero-bullet", devient le meilleur ennemi du vent en parvenant à tenir longtemps la position si inconfortable qui lui permet de fendre l'air comme personne.

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