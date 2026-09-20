Le récap’ des temps forts de la semaine

Vue depuis le 1er étage du Chalet du parc de la Tête d’Or qui a rouvert le 18 septembre. Photo Clemence Margall

Fonds d’aide aux victimes de violences sexuelles, relogement de 130 jeunes, réouverture du Chalet du parc de la Tête d'Or... Retour sur les faits marquants de la semaine du 14 au 20 septembre à Lyon et ses alentours.

Lors d’une commission organisée jeudi 17 septembre, le maire de Lyon, Grégory Doucet, a annoncé vouloir créer un fonds municipal d’aide d’urgence et de réparation destiné aux victimes de violences sexistes et sexuelles.

Une annonce qui intervient dans le contexte de l’affaire Roman Abreu, ancien conseiller de Jean-Michel Aulas, visé par une plainte pour viol par soumission chimique.

Le texte sera soumis au vote d’ici l’été 2027. "Nous devons construire une politique qui survive aux alternances, parce que la protection des victimes ne peut jamais dépendre de la couleur politique d’une majorité", a expliqué Grégory Doucet.

D'ici fin octobre, les 130 jeunes du campement des Chartreux doivent être hébergés dans l’ancien internat social Favre-Chazière (4e arrondissement) pour une durée maximale estimée à 18 mois.

L’annonce a suscité des réactions contrastées dans le quartier. L'inquiétude du début a laissé place à la compréhension des habitants.

Le CIO était à Lyon cette semaine pour préparer les Jeux olympiques d’hiver 2030. Pendant trois jours, une délégation a visité les futurs sites lyonnais afin de préciser la répartition des épreuves entre la LDLC Arena, Eurexpo et la Halle Tony-Garnier.

Au programme notamment : hockey sur glace, curling, patinage artistique et short-track. Cette visite intervient quelques jours après la démission d’Edgar Grospiron de la présidence du Cojop.

C’est parti la 18e Biennale d’art contemporain à Lyon pendant près de trois mois, du 19 septembre au 13 décembre.

Intitulée « Passer d’un rêve à l’autre », cette nouvelle édition investit onze lieux à Lyon et dans la métropole. Au total, 118 artistes issus de 42 nationalités participent à l’événement, avec 65 créations et 12 nouvelles adaptations.

Le Chalet du parc de la Tête d’Or a rouvert ses portes vendredi 18 septembre, après treize années de fermeture.

Construit en 1894, le bâtiment accueille désormais des expositions, des ateliers et des animations consacrés notamment à l’environnement. Pour son ouverture, une exposition de 190 photographies de Yann Arthus-Bertrand, intitulée « Vivre ensemble », est installée dans les allées du parc jusqu’au 8 novembre.

La rénovation du bâtiment a représenté un investissement de 7 millions d’euros. Le nouveau Chalet accueille également un café, un bar et un restaurant.