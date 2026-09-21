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Photo d’illustration @WilliamPham

Givors : un blessé après une collision entre un poids lourd et une voiture sur l’A47

  • par LR

    • Un accident impliquant un camion et une voiture a fait un blessé dimanche soir sur l’A47, à hauteur de Givors. La circulation a été ralentie dans le secteur.

    Une collision entre un poids lourd et une voiture s’est produite dimanche 20 septembre, vers 21 h 15, sur l’A47 à hauteur de Givors, dans le sens nord-sud. Selon nos confrères du Progrès, trois personnes se trouvaient à bord des deux véhicules. L’une d’elles a été prise en charge par les secours puis transportée à l’hôpital en urgence relative.

    Six sapeurs-pompiers, à bord de deux véhicules, sont intervenus sur place. L’accident a également provoqué des ralentissements sur l’autoroute. L’intervention des secours était terminée vers 22 h 30.

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