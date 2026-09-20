À Décines-Charpieu, quatre jours de fête pour les 30 ans du Toboggan

Trente ans après son ouverture, le Toboggan célèbre son anniversaire avec quatre jours de festivités, du 24 au 27 septembre, à Décines-Charpieu.

Concerts, théâtre, cinéma, rencontres, animations... Plusieurs évènements sont prévus du 24 au 27 septembre pour les 30 ans du Toboggan, à Décines-Charpieu.

Les festivités démarreront fort avec la venue de Laurent Voulzy, ce jeudi 24 septembre, à 20 h 30. Il proposera son spectacle Voulzycollection » autour de ses grands succès qui ont marqué ses cinquante ans de carrière.

Cinéma, musique et déambulation à vélo

Le cinéma sera aussi mis à l'honneur. Vendredi 25 septembre, le public pourra découvrir en avant-première Une femme aujourd’hui, le nouveau film de Robert Guédiguian, en présence de l’acteur Jean-Pierre Darroussin.

Une journée festive autour du vélo aura lieu samedi 26 septembre. Dès 11 heures, la médiathèque Joséphine Baker accueillera un temps de lecture d'extraits de livres consacrés au vélo. Puis, des animations seront proposées à la Fabrik’à Vélo, avant une grande déambulation à bicyclette à travers Décines. La journée se terminera avec une séance de cinéma en plein air. Le film de Jacques Tati, Jour de fête, mettant en scène le facteur François et son vélo, sera projeté.

Enfin, deux rendez-vous viendront clôtre ce 30e anniversaire, dimanche 27 septembre : l’avant-première du film d’animation Le corset, de Louis Clichy, et le concert des Fo’Plafonds, huit musiciens qui font des objets du quotidien et des matériaux recyclés leurs instruments.