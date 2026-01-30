Mardi 27 janvier, trois éleveurs drômois et rhodaniens ont été mis en examen après le démantèlement d'un trafic de chiennes gestantes entre la France et la Serbie.

Ils faisaient venir des chiennes gestantes depuis la Serbie jusque dans la Drôme ou le Rhône, relate Le Parisien. Après une longue enquête, trois éleveurs de chiens, drômois et rhodaniens, ont été mis en examen mardi 27 janvier.

Des chiots mutilés

L'affaire remonte à 2023. Cette année là, les gendarmes du Détachement de l’office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (DOCLAESP) de Lyon et la Brigade nationale d’enquêtes vétérinaires et phytosanitaires (BNEVP) sont informés de l’existence potentielle d’un trafic de chiens. Les animaux en question seraient des Doberman et des Rottweiler, importés depuis la Serbie, jusqu'en Auvergne-Rhône-Alpes.

"En enquêtant, les deux unités découvrent que des chiennes gestantes sont importées depuis la Serbie afin de mettre bas en France en dépit de toutes règles sanitaires ", expliquent les gendarmes au Parisien. A leur naissance, les chiots subissent des otectomies, autrement dit, les chiots sont amputés de leur queue, une pratique illégale en France. Une fois mutilés, les chiots sont revendus sur des sites internet avec de faux passeports, faisant croire à une vente légale.

18 chiens et 19 chiots saisis

Au fil de l'enquête, un couple d'éleveurs de chien dans la Drôme et une éleveuse dans le Rhône sont identifiés. Après plus de deux ans d'investigations, une information judiciaire est ouverte par le parquet de Villefranche-sur-Saône le 18 décembre 2025. Les trois éleveurs sont finalement interpellés le 27 janvier.

Dix-huit chiens et dix-neuf chiots sont saisis lors de la perquisition. Des faux passeports de différents pays de l'Est, des médicaments et des outils permettant de pratiquer l’otectomie et la caudectomie sont également retrouvés sur place.

Présentés au juge, les trois éleveurs ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire, assortis d'une interdiction de quitter le territoire national et d’exercer toute activité professionnelle ou bénévole impliquant le soin, le transport ou la détention d’un animal.

