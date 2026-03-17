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Photo d’illustration. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)

Municipales 2026 : le taux de participation définitif dévoilé

  • par VG

    • Le taux de participation définitif au scrutin municipal 2026 dans le Rhône a été dévoilé ce lundi par la préfecture. 56,67% des Rhodaniens se sont rendus aux urnes.

    Alors que le premier tour des municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars à Lyon et partout en France, la préfecture du Rhône a dévoilé lundi soir le taux de participation définitif dans le département.

    Au total, 56,67% des Rhodaniens inscrits sur les listes électorales sont allés voter dimanche pour les municipales 2026. C'est largement mieux qu'en 2020, année marquée par le début de la pandémie du Covid-19 en France mais c'est exactement le même taux de participation qu'en 2014.

    En 2008, 58,43% des Rhodaniens s'étaient rendus aux urnes et ils étaient même 60,41% pour les élections municipales de 2001. Si dans 74% des villes de la Métropole de Lyon il n'y aura pas de second tour, de nombreux électeurs seront de nouveau appelés aux urnes ce dimanche 22 mars pour le deuxième tour des élections municipales et métropolitaines 2026.

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