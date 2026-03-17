La Saône à Lyon en vigilance crues

Le département du Rhône a été placé en vigilance jaune crues ce mardi 17 mars par Météo France. La Saône, à Lyon, est notamment concernée par cette vigilance.

Après les précipitations de ce week-end sur l’amont du bassin de la Saône, les niveaux de la Saône à Lyon vont augmenter dans les prochaines heures. Une situation qui pousse Météo France a placé le département du Rhône en vigilance jaune crues ce mardi 17 mars.

A noter également que les trois départements alpins de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été de nouveau placé en vigilance avalanches. Il s'agit de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie.