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la Saône en crue en février 2021.
Image d’archives de la Saône en crue en février 2021. @LD

La Saône à Lyon en vigilance crues

  • par LR

    • Le département du Rhône a été placé en vigilance jaune crues ce mardi 17 mars par Météo France. La Saône, à Lyon, est notamment concernée par cette vigilance.

    Après les précipitations de ce week-end sur l’amont du bassin de la Saône, les niveaux de la Saône à Lyon vont augmenter dans les prochaines heures. Une situation qui pousse Météo France a placé le département du Rhône en vigilance jaune crues ce mardi 17 mars.

    A noter également que les trois départements alpins de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été de nouveau placé en vigilance avalanches. Il s'agit de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie.

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