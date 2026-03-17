Du soleil ce mardi à Lyon et des températures de saison

C'est une belle journée lumineuse et ensoleillée qui attend toute la région lyonnaise ce mardi 17 mars.

Pour ce deuxième jour de la semaine, la journée s'annonce agréable et lumineuse à Lyon. Un anticyclone s'installe dans la région lyonnaise avec un soleil du matin au soir malgré quelques cirrus.

Côté températures il fait 5 degrés ce matin, et le mercure atteindra les 16 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs proches des normales de saison et des températures qui devraient se maintenir tout au long de la semaine à Lyon.