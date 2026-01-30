Près de Lyon : douze infractions relevées en moins de deux heures par les gendarmes

Une opération de contrôle menée mardi par les gendarmes du Rhône a abouti à deux retraits de permis et deux mises en fourrière.

Les gendarmes de la brigade motorisée de Dardilly ont mené mardi 27 janvier une opération de contrôle des flux sur la commune de Tassin-la-Demi-Lune. En moins d'une heure trente, douze infractions ont été relevées : deux conduites sous stupéfiants, deux usages de stupéfiants, huit usages du téléphone au volant et un défaut d'assurance.

Les contrôles ont abouti au retrait immédiat de deux permis de conduire et à la mise en fourrière de deux véhicules. La gendarmerie du Rhône souligne que les stupéfiants et le téléphone au volant mettent des vies en danger et rappelle que respecter le Code de la route permet de protéger chacun.