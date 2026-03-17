Ce restaurant près de Lyon décroche sa première étoile Michelin

Alors que deux restaurants lyonnais ont gagné une étoile Michelin dans le palmarès 2026 du célèbre guide, un établissement situé à Saint-Genis-Laval, non loin de Lyon, a également décroché un macaron.

Le Guide Michelin publiait ce lundi soir, depuis Monaco, son palmarès 2026. Un palmarès où se trouve deux restaurants lyonnais. Circle, du chef Bastian Ruga, et Les loges, d'Anthony Bonnet, décrochent en effet une étoile Michelin dans le guide 2026.

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Mais en plus de ces deux restaurants situés dans la capitale de la gastronomie, un autre établissement de la région lyonnaise fait parti des lauréats. Il s'agit de L'étape Dorée du chef Yo Miyazaki, à Saint-Genis-Laval. Ce restaurant situé dans le sud-ouest lyonnais propose une cuisine qui valorise les produits frais, locaux et de saison.

Un déménagement en mars 2025

Le chef originaire du Japon est installé en France depuis plusieurs années. Il propose "une cuisine raffinée et créative, alliant la précision et l’exigence des techniques françaises à la sensibilité et aux touches délicates de ses racines nippones" selon le site internet de l'établissement.

L'Etape Dorée, autrefois installé à L'Arbresle, a déménagé en mars 2025 à Saint-Genis-Laval. Un an après, le restaurant décroche donc sa première étoile Michelin. Un aboutissement pour le chef passé notamment dans le restaurant deux étoiles Takao Takano à Lyon.

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