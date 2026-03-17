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Photo d’illustration. © MAXPPP

Villeurbanne : deux morts après une collision entre une voiture et un tramway

  • par LR

    • Un violent accident entre une voiture et un tramway a fait deux morts lundi soir à Villeurbanne. Le choc, survenu cours André-Philip, a également blessé deux personnes et fortement perturbé le trafic.

    Le drame s’est produit lundi 16 mars vers 21 heures, cours André-Philip, à Villeurbanne, près du quartier du Tonkin. Une voiture a violemment percuté une rame du tramway T1 à Villeurbanne.

    À bord du véhicule, trois hommes se trouvaient. Selon nos confrères du Progrès, deux d’entre eux ont perdu la vie, tandis que le troisième a été transporté à l’hôpital en urgence absolue. Sous la violence de l’impact, le tramway a même déraillé. Les passagers ont pu être évacués sans blessure, mais le conducteur, choqué et légèrement atteint, a été pris en charge.

    Selon les premiers éléments, le véhicule aurait pris la fuite après avoir été repéré lors d’un vol, sans qu’une poursuite ne soit engagée. Le conducteur aurait ensuite circulé à contresens avant la collision. Le trafic des lignes T1 et T4 a été fortement perturbé, avec un retour à la normale attendu ce mardi 17 mars.

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