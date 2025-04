Zaho de Sagazan annonce deux nouvelles dates en octobre à Lyon 

La chanteuse se produira les 30 et 31 octobre prochains à l’Auditorium de Lyon dans le cadre de sa tournée symphonique.

Après une première date à Lyon le 3 mai prochain à l'auditorium de Lyon dans le cadre de sa tournée symphonique, la chanteuse Zaho de Sagazan annonce deux nouvelles dates dans la capitale des Gaules les 30 et 31 octobre. "Cette première date ayant rencontré un vif succès, elle fera de nouveau étape à l’Auditorium de Lyon pour deux concerts exceptionnels en octobre", déclare l’auditorium de Lyon.

La chanteuse de La symphonie des éclairs sera accompagnée de l’Orchestre national de Lyon, offrant à son album "une nouvelle dimension", promet-on encore.

Les billets seront mis en vente le 15 avril à 13 heures. Il faudra compter entre 41 € et 53 € pour les tarifs pleins, puis 37 € et 49 € pour les moins de 28 ans et les tarifs réduits.