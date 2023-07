Selon Keraunos, la foudre aurait frappé la région Rhône-Alpes 4337 fois ce samedi 29 juillet. L'Ardèche et la Drôme sont les départements ayant été les plus touchés par ces intempéries.

La foudre n'a pas épargné la région Rhône-Alpes ce samedi. En effet, certains habitants en ont payé les conséquences dans la soirée de samedi à dimanche, avec - notamment - des coupures d'électricité.

Comme nous pouvons l'observer sur la carte ci-dessous, toute la région en a, plus ou moins, payé les frais. Les marques en bleu clair indiquent les impacts enregistrés entre 12h et 16h, tandis que les marques en bleu foncé représentent ceux entre 16h et 20h. Les points violets, plus à l'Est - puisque les orages se sont déplacés d'Ouest en Est - montrent les impacts de foudre entre 20h et 0h.

Impacts de foudre - Keraunos