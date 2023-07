Le château de Goutelas et le Creux de l’Enfer proposent une exposition collective qui reflète les relations que les artistes entretiennent avec le monde naturel, sollicitant les sens des visiteurs.

“Penser comme une montagne” se déploie sur deux territoires ruraux et forestiers du Livradois-Forez, entre Thiers (63) et Marcoux (42), où le château de Goutelas et le Creux de l’Enfer, lieux culturels, accueillent régulièrement spectacles, conférences et concerts.

Elle réunit quatorze artistes autour de nombreuses œuvres qui reflètent leurs pratiques et leurs investigations, proposant une appréhension sensible et poétique du monde. De nouvelles pistes pour rétablir une relation d’intelligence entre l’homme et les autres formes du vivant.

Karine Bonneval, Écouter la terre, 2020 © Karine Bonneval,

Le visiteur est ainsi plongé dans des expériences diverses : écouter les voix imperceptibles du vivant souterrain, déguster les fleurs et les légumes grimpants d’un potager sculptural autonome, mesurer la vulnérabilité d’une tige de graminées tressée autour d’une pierre… Mais aussi se perdre dans le regard abasourdi d’un saumon sauvage sacrifié pour la survie de son espèce, se pencher sur la richesse organique, scientifique et gustative des champignons, s’ouvrir à d’autres formes de savoirs tels que l’ethnobotanique, le chamanisme, réinventer nos vies en local…

Une exposition gratuite à découvrir tout l’été !

Penser comme une montagne – Jusqu’au 17 septembre, au Creux de l’Enfer (Thiers) et au château de Goutelas (Marcoux)

