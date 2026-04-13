Les inscriptions pour le Lyon Urban Trail by Night 2026 ouvrent ce mardi

Les inscriptions pour le Lyon Urban Trail (LUT) by Night 2026 ouvrent ce mardi 14 avril. La prochaine édition se déroulera le 7 novembre prochain.

C’est l’un des événements sportifs les plus emblématiques à Lyon. Le Lyon Urbain Trail by Night reviendra le 7 novembre prochain entre Rhône et Saône pour sa 12e édition. L’occasion pour les organisateurs, Lyon Ultra Run, d’annoncer une nouveauté : l’événement est désormais baptisé Radiance Mutuelle LUT by Night.

Les inscriptions pour l’édition 2026 ouvrent ce mardi 14 avril, mais attention, seulement 9 000 dossards seront disponibles. Le principe est simple : on chausse ses baskets, on branche sa lampe frontale et on part courir de nuit sur 10, 20 ou 30 kilomètres. Avec quelques passages nature ou même en forêt, dans des lieux qui ouvriront spécialement pour l'événement, comme le fort de Vaise (9e arr.), le parc de l'école Sainte-Marie, la cité universitaire André Alix ou encore le parc aventure Sainte Foy.

"Véritable expérience sensorielle, où les repères visuels sont totalement modifiés, le Radiance Mutuelle Lyon Urban Trail by Night propose une immersion unique dans une ville sublimée par la nuit, panoramas sur la ville des Lumières, animations sur le parcours, ambiance festive et conviviale à l’arrivée, avec un mâchon lyonnais et une bière finisher pour l’accompagner", s’enthousiasme les organisateurs.

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