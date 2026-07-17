Rhône : la CGT dénonce un manque de moyens et d’anticipation face à la canicule

La CGT du Rhône déplore la politique d’austérité menée par le gouvernement, entraînant un manque de moyens "criant" et d'anticipation pour faire face à la canicule.

Alors que cette troisième vague de canicule semble enfin toucher à sa fin, l’USD CGT Santé et Action sociale du Rhône fait le bilan, alors que le nombre de décès a explosé ces dernières semaines. Dans son communiqué diffusé ce vendredi 17 juillet, le syndicat fait état d'un "délai d'attente explosif", d'une "surmortalité à domicile des personnes les plus fragiles et les plus précaires", et de "morts évitables aux urgences", alors que "les riches se rafraîchissent sous leurs clims et dans leurs piscines."

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La CGT demande "des moyens à la hauteur des besoins à long terme"

La CGT dénonce ainsi les "mesures d’urgence" du gouvernement et le "manque de moyens criant au quotidien" dans le secteur de la santé "depuis de nombreuses années", alors que la fréquentation des urgences a augmenté, selon le syndicat, de 2,4 % depuis l’an dernier. Et d’ajouter : "Aujourd'hui, la canicule 2026 illustre un manque criant d'anticipation alors que la canicule de 2003 avait mis en avant les manques et les défauts, d’autant que les projections climatiques sont claires depuis longtemps : des épisodes de chaleurs et de froids de plus en plus fréquents, des risques d'épidémies augmentés."

Le syndicat estime par ailleurs que rien n’a été fait pour la santé, alors que "les politiques d’austérité n’ont fait qu’augmenter" : "des économies au quotidien demandées", "des locaux qui ne sont pas entretenus, inadaptés, ne répondant pas à la réalité du dérèglement climatique", "un manque de lits / places pour accueillir ceux et celles qui en ont besoin." La CGT demande donc "des moyens à la hauteur des besoins à long terme", notamment des travaux d’ampleur pour les bâtiments, des primes canicule, l’arrêt des fermetures de lits, mais surtout une "meilleure écoute lorsque les équipes et les organisations syndicales formulent des demandes en matériel, en renfort de personnels, en organisation, en moyens."

La CGT demande enfin plus de précisions concernant le plan canicule ORSEC chaleur extrême et sur le budget de 100 millions d’euros débloqué par le gouvernement. "L’urgence sociale et environnementale doit être la priorité !", lance-t-elle enfin.

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