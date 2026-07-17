Plus de 15000 impacts de foudre ont été recensés dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes ces dernières 24h, témoignage d'une activité orageuse particulièrement intense.

L'activité orageuse et électrique a été intense dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes ce jeudi. Alors que l'ensemble de la région est de nouveau en vigilance aux orages ce vendredi, Keraunos, l'observatoire français des tornades et orages violents a enregistré plus de 15000 impacts de foudre dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ces dernières 24h.

5920 ont été notés en Auvergne et 9533 en Rhône-Alpes. C'est beaucoup plus que la veille où l'activité orageuse avait déjà été intense. Des orages qui pourraient se poursuivre ce vendredi notamment en fin de journée dans une large partie est de la région Aura.