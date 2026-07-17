En images : grêle, orages et tornades dans le Rhône

L'orage, la grêle et le vent étaient de la partie jeudi 16 juillet en soirée, entraînant des inondations et des chutes d'arbre dans le Rhône.

Le ciel s'est allumé à de nombreuses reprises hier soir. Après une semaine caniculaire, un important orage s'est abattu sur le Rhône jeudi 16 juillet au soir. Au total, plus de 15 000 impacts de foudre ont été recensé dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Des grêlons allant jusqu'à six centimètres de diamètres sont également tombés dans plusieurs communes de la région, tandis que des tornades se sont formées, notamment dans la vallée du Giers.

Selon le SDMIS, les pompiers seraient intervenus une soixantaine de fois dans le Rhône pour des dégâts liés aux orages. Des inondations, des arbres sur les routes, ou encore des toitures abîmées sont à déplorer.

Une tornade a été observée sous l'orage supercellulaire dans la vallée du Gier avant d'arriver sur le Rhône. Des dégâts sont signalés entre le sud du Rhône et le Nord-Isère.

Vidéo: Mathis Tosalli pic.twitter.com/AgjTvdy2Yd — Lyon Météo (@LyonMeteo69) July 16, 2026

Un violent #orage de #grêle a circulé entre Saint-Etienne et la région de Lyon, s'accompagnant de grêlons allant jusqu'à 6/7cm de diamètre.

Vidéo capturée à Givors par @LaTOCquee pic.twitter.com/H99TmLBfc4 — Meteo60 (@meteo60) July 16, 2026

Lire aussi : Orages violents : plus de 15 000 impacts de foudre en Auvergne-Rhône-Alpes jeudi