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Foudre le 31 juillet 2024 à Sathonay. (Photo fournie)

En images : grêle, orages et tornades dans le Rhône

  • par Loane Carpano

    • L'orage, la grêle et le vent étaient de la partie jeudi 16 juillet en soirée, entraînant des inondations et des chutes d'arbre dans le Rhône.

    Le ciel s'est allumé à de nombreuses reprises hier soir. Après une semaine caniculaire, un important orage s'est abattu sur le Rhône jeudi 16 juillet au soir. Au total, plus de 15 000 impacts de foudre ont été recensé dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Des grêlons allant jusqu'à six centimètres de diamètres sont également tombés dans plusieurs communes de la région, tandis que des tornades se sont formées, notamment dans la vallée du Giers.

    Selon le SDMIS, les pompiers seraient intervenus une soixantaine de fois dans le Rhône pour des dégâts liés aux orages. Des inondations, des arbres sur les routes, ou encore des toitures abîmées sont à déplorer.

    Lire aussi : Orages violents : plus de 15 000 impacts de foudre en Auvergne-Rhône-Alpes jeudi

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