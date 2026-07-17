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Image d’illustration voiture de police. (@CM)

Vénissieux : des feux d'artifices sauvages tirés par des dealers

  • par Loane Carpano

    • Malgré l'interdiction de la préfecture, des feux d'artifice sauvages ont été tirés par des dealeurs depuis une tour de Vénissieux.

    Malgré l'annulation des feux d'artifices du 14 juillet en raison de la sécheresse, des feux d'artifice sauvages ont été tirés à Vénissieux. Selon les informations du Progrès, ces derniers auraient été tirés depuis le toit de la tour numéro 25 du boulevard Lénine, dans le quartier de la Darnaise.

    D'après une vidéo diffusée sur Tiktok, les feux auraient duré près de quatre minutes. Ils ont été revendiqués par des trafiquants de drogue, sur la même application.

    Les policiers ne seraient pas intervenus car ils n'auraient pas été alertés à temps. Pour rappel, les feux d'artifice avaient été annulés par la préfecture du Rhône pour éviter tout risque d'incendie en pleine période de sécheresse et alors que plusieurs feux de végétation surviennent dans l'hexagone.

    @fasttrack.bd25 Les remerciement de tout le quartier à la fin ça n’a pas der prix 🏆✅ #25bd #news #faitdivers #venissieux ♬ son original - FastTrack

    Lire aussi : Feux d'artifice, sécurité et circulation : tout ce qu’il faut savoir sur le 14 juillet à Lyon

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