Les violents orages qui ont traversé la région jeudi soir perturbent fortement la circulation des TER ce vendredi. Plusieurs lignes au départ de Lyon sont interrompues en raison d'obstacles sur les voies.

La circulation ferroviaire reste compliquée ce vendredi matin autour de Lyon après les orages accompagnés de fortes rafales qui ont balayé la région la veille. Plusieurs lignes TER sont touchées par des interruptions de trafic.

La liaison entre Lyon et Bourg-en-Bresse est suspendue à hauteur de Villars-les-Dombes, où des obstacles encombrent les voies. La SNCF indique que certains trains peuvent être détournés par Ambérieu-en-Bugey.

Le trafic est également interrompu entre Lyon et Roanne, dans le secteur de Régny. Des équipes sont mobilisées sur place et une reprise progressive est envisagée aux alentours de midi.

🚦#FlashinfoTERAURA 7h : le trafic est très perturbé ce matin à travers la région.

Ces perturbations sont notamment dues à des obstacles sur les voies suite aux intempéries de cette nuit.



Je vous renseigne jusqu'à 13h. pic.twitter.com/t9CCF8raij — SNCF TER Auvergne-Rhône-Alpes (@SNCFTERAURA) July 17, 2026

Enfin, la ligne Lyon-Annecy est également affectée. Les trains sont limités à Aix-les-Bains, sans estimation de reprise communiquée à ce stade par la SNCF.



