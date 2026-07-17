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Le Premier Ministre Gabriel Attal au Mont Verdun. CM

Gabriel Attal annonce un "grand meeting" à Lyon le 10 octobre

  • par LR

    • Gabriel Attal, candidat à la présidentielle de 2027, a annoncé jeudi qu'il serait en meeting à Lyon le 10 octobre, promettant une "démonstration de force".

    "Notre prochain grand meeting aura lieu le 10 octobre à Lyon", a annoncé l'ancien Premier ministre macroniste lors d'une visioconférence avec ses sympathisants. "Ce sera une nouvelle démonstration de force comme on sait le faire", a-t-il ajouté. "On sera très nombreux à Lyon."

    D'autres meetings auront lieu ensuite dans différentes régions du pays, "mais celui-là est important", a-t-il dit à ses militants. Il s'agit du premier grand rassemblement de rentrée annoncé dans son espace politique.

    Gabriel Attal cherche à s'imposer face à Edouard Philippe, un autre ancien de Matignon, qui conserve pour l'heure une avance dans les sondages.

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