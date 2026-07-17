La plateforme biomédicale grenobloise a annoncé l'arrivée de trois nouveaux personnages dans le conseil d'administration de son fonds de dotation.

La société grenobloise Clinatec, spécialisée dans la recherche et les innovations technologiques et biomédicales, grandit en nombre.

Le conseil d'administration du fonds de dotation de l'entreprise va prochainement se doter de trois nouveaux sièges avec Anne Ramon, directrice de la communication, de la marque, de la responsabilité et des engagements sociétaux de Malakoff Humanis, Christian Schmidt de La Brélie, directeur général de KLESIA et de l'AGPM (deux groupes d'assurance) et le général de corps d’armée Christophe de Saint Chamas, gouverneur des Invalides.

Le fonds de dotation, créé en 2014, s'occupe de collecter des dons (près de 30 millions d'euros depuis sa création) pour faire progresser la recherche. Mais pas seulement. Il mène des partenariats avec le CEA, grand acteur de la recherche, l'université ou le CHU de Grenoble. Totalement indépendant de Clinatec, il peut mener des projets de recherche avec une équipe dédiée depuis 2019.

Laboratoire Clinatec @Tourret

Une innovation pour demain

La sensibilisation et l'anticipation sont les clés pour faire face à ces maladies neurodégénératives. Mais la recherche et l'innovation en sont d'autres.

Aujourd'hui, des maladies neurodégénératives, telles que les maladies d'Alzheimer et de Parkinson, touchent près de 1,5 million de personnes en France. Le ministère de la Santé observait, dans une étude publiée en septembre 2025, que ce chiffre devrait doubler à l'horizon 2030.

Leurs causes sont multiples. La population française vieillit, avec un taux de natalité par femme bien trop faible pour engager un renouvellement des générations. Or, ces maladies neurodégénératives apparaissent essentiellement après 60 ans. Au-delà de l'âge, on observe aussi des inégalités entre les territoires en ce qui concerne l'accès aux dispositifs de diagnostic. D'autres facteurs influencent aussi cette augmentation des cas, comme l'exposition à des produits chimiques et toxiques tels que les pesticides.

Clinatec opère en ce sens depuis 2006, à l'initiative d'Alim Louis Benabid, neurochirurgien, et de Jean Therme, alors directeur de la recherche technologique du CEA.

Clinatec a récemment créé WIMAGINE, un implant cérébral qui aide des personnes paralysées à marcher à nouveau, grâce à un exosquelette ou une stimulation de la moelle épinière. L'entreprise travaille désormais sur son usage à domicile et son application à la rééducation après un AVC.



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